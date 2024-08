Emergenza sanitaria in Puglia: ‘Taranto al collasso’

”La sanità pugliese è in difficoltà e quella tarantina è ormai al collasso totale. Il pronto soccorso dell’ospedale SS Annunziata, mentre scriviamo queste righe, sta affrontando l’ennesima giornata critica, un vero e proprio calvario per chi ha bisogno di assistenza e per gli operatori che devono far fronte alla cronica mancanza di personale”, scrive in una nota Gennaro Bertetti del Partito Liberale Italiano Taranto.

“Questa situazione è il risultato delle politiche di tagli indiscriminati attuate dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dalla sua maggioranza del Partito Democratico. Mentre si continua a fare campagna elettorale su un ospedale, il San Cataldo, che non sappiamo se e quando sarà mai operativo, i tarantini pagano il prezzo di una politica inefficace. Prenotare una visita è diventato un miraggio, costringendo chi non può permettersi prestazioni private a rinunciare alle cure necessarie”, continua.

“Ci chiediamo se questo fosse il modello di welfare immaginato dai sostenitori del Presidente Emiliano. Il Partito Liberale Italiano invita il Presidente Emiliano a visitare il pronto soccorso di Taranto per vedere in prima persona gli effetti delle sue politiche sanitarie. Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti i lavoratori del comparto sanitario che, nonostante le condizioni lavorative proibitive, continuano a svolgere il loro dovere con impegno e dedizione”, conclude Gennaro Bertetti del Partito Liberale Italiano Taranto.

