Taranto: Capuano, ‘Gara ai limiti della vergogna’

(Di Lorenzo Ruggieri) Brutta battuta d’arresto per il Taranto. La squadra ionica esce sconfitta dallo Iacovone nel match contro la Casertana, nonostante la superiorità numerica avuta per larga parte dell’incontro. Al termine della sfida, il tecnico dei rossoblù, Ezio Capuano, ha dichiarato: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento, siamo andati in confusione e ognuno voleva risolvere la gara a modo suo. Abbiamo giocato senza verve e non ho visto nessuno lottare. Paradossalmente, abbiamo fatto meglio nel primo tempo. Quando si creano aspettative troppo alte si passa facilmente dall’altare all’inferno ma ho sempre dichiarato i nostri obiettivi. Non effettuo mai sostituzioni nel primo tempo ma la Casertana aveva lasciato un solo attaccante. Tuttavia, ho visto delle ballerine in mezzo al campo e chi è subentrato ha fatto peggio. Dopo la partita sono rimasto in panchina nonostante vada sempre via ma sono il responsabile e volevo prendermi i fischi. La prestazione di oggi è stata ai limiti della vergogna ma mi auguro sia stata solo una giornata storta. La Casertana, pur facendo il minimo sindacabile, ha meritato di vincere, dimostrando di essere una squadra molto esperta. I grandi meriti ai nostri avversari, però, sono accresciuti dai nostri demeriti Intorno a questa squadra ci sono aspettative che non stanno né in cielo né in terra, dobbiamo raggiungere la salvezza ed entrare nei playoff. Stiamo disputando una stagione dignitosissima per ciò che avevamo programmato”.

