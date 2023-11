Casertana: Cangelosi, ‘In 10 bravi a saper soffrire’

(Di Lorenzo Ruggieri) Grazie al successo ai danni del Taranto, la Casertana vola al quarto posto in graduatoria, a meno cinque punti dalla capolista Juve Stabia. Queste le parole del tecnico dei campani, Vincenzo Cangelosi, nel post-gara: “Siamo partiti bene, prendendo subito in mano le redini del gioco e passando meritatamente in vantaggio. Ho dovuto ridisegnare la squadra in campo per via dell’espulsione e quando si gioca per più di un’ora in inferiorità numerica possono subentrare delle difficoltà. Il Taranto ha provato a recuperare la partita in tutti i modi, sapevamo che avrebbero cercato il fondo per pescare Cianci in area ma siamo stati bravi a chiudere queste combinazioni. Siamo stati bravi a ripartire e non subìre tante occasioni da parte degli avversari, dimostrando ancora una volta di saper soffrire. Nel finale eravamo più stanchi, non siamo abituati a giocare sull’erba naturale e il terreno di gioco era pesante. Il 3-5-2 iniziale di Capuano? Mi aspettavo la presenza di Romano, è un giocatore molto tattico che viene utilizzato in diverse posizioni. Eravamo pronti ad affrontare sia il 3-5-2 che il 3-4-3 e la squadra è scesa in campo con il piglio giusto”.

