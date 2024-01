Taranto, Capuano: ‘Col Picerno in 10.000 allo Iacovone’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il Taranto comincia il nuovo anno con il piede giusto, superando il Foggia nella prima giornata di ritorno grazie alla doppietta di Kanoute. Queste le dichiarazioni del tecnico dei rossoblù, Ezio Capuano, al termine del match: “Non era facile vincere a Foggia ma prima del gol dei nostri avversari stavamo comandando in lungo e in largo. Abbiamo perso Ferrara dopo pochi minuti senza però scomporci. Ci siamo complicati la vita da soli ma abbiamo sofferto con compattezza, vincendo da grande squadra. Abbiamo sbagliato l’inverosimile ma il Foggia ha creato pochissimo. Avevamo numerose defezioni ma credo che il successo sia strameritato e avremmo potuto fare anche il terzo gol. Il girone di ritorno è sempre un altro campionato ma abbiamo iniziato alla grande. Finora abbiamo vinto tutti i derby, mi dispiace per l’assenza dei nostri tifosi ma mi auguro di trovare 10.000 persone venerdì contro il Picerno. Abbiamo 11 punti di vantaggio sui playoff ma il campionato è ancora lunghissimo. Cianci via? Prenderemo qualcuno ma Kanoute ha realizzato 8 reti, bottino mai raggiunto nella sua carriera. Abbiamo perso un giocatore importante ma cercheremo di alzare l’asticella. Abbiamo uno dei budget più bassi della Serie C ma Giove è stato un fenomeno nell’allestire questa squadra”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp