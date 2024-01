US Lecce, D’Aversa: “Girare a 21 punti è comunque un grande risultato”

Lecce – Mister Roberto D’Aversa al termine della gara casalinga pareggiata con il Cagliari ha ribadisce gli aspetti positivi della squadra e che sul campo la squadra avrebbe meritato di vincere: “Ci tenevamo a girare il girone d’andata a 23 punti e per quello visto sul campo l’abbiamo meritato. In Serie A poi purtroppo quando non chiudi le partite rischi di perderle.”. “Spesso ci hanno raggiunto in una situazione di vantaggio ma in tante altre le abbiamo riprese noi quindi bisogna guarda gli aspetti positivi ricordando che la squadra doveva fare fronte a tante assenze.”.

Non si tira indietro per quanto riguarda l’arbitraggio del direttore di gara Massa: “Sicuramente non bisogna nascondersi dietro all’arbitro quando non arrivano i tre punti ma certamente farebbe piacere giocare avendo uniformità di giudizio”. “E’ giusto che ci sia un po’ di rammarico da parte di tutti ma se guardiamo il nostro obiettivo, che ovviamente rimane la salvezza, ad oggi abbiamo guadagnato un punto dovendo poi aspettare le gare di domani.”.

