Cagliari, Ranieri: “Dobbiamo salvarci per un’isola intera”

Lecce – Il tecnico dei Sardi Claudio Ranieri ha ribadito che la squadra ha offerto una buonissima prestazione e che solo lottando possono raggiungere l’obiettivo salvezza: “Ho avute risposte positive perchè la squadra andava bene. Stavamo soffrendo solo su palle inattive; nel secondo tempo tranne su una ripartenza non abbiamo sofferto.”. “Ricordiamo che il Lecce è una squadra che ad inizio campionato è partito fortissimo e ha ottime individualità ma non abbiamo sofferto più di tanto”. “Sono intervenuto su alcuni aspetti che necessitivano il mio intervento per correggere il posizionamento di alcuni giocatori” – “Tranne la prestazione col Milan abbiamo sempre offerto la prestazione. oggi abbiamo fatto un’altra prestazione lottando consapevoli che solo lottando possiamo provare a salvarci. Vogliamo restare in Serie A perchè rappresentiamo non solo una città ma un’isola intera”. “Petagna sicuramente ha fatto davvero una grande prestazione considerando che ha lottato contro Pongracic e Baschirotto ma lui è riuscito a darci una grossa mano.” – “Pavoletti era al 100% per subentrare ma in quel momento non aveva senso cambiare per cambiare” – “La nostra infermeria in realtà è vuota. Chi mancava aveva l’influenza.”

