Lecce – Cagliari 1-1, il primo gol di Gendrey col Lecce non basta per vincere

Lecce – Contro i Sardi mister Roberto D’Aversa conferma in blocco la squadra che ha ben figurato a Bergamo con la sola eccezione di Gonzalez dall’inizio al posto di Rafia che ha raggiunto la sua nazionale per Coppa D’Africa al pari di Banda e Touba.

Parte forte il Cagliari che già nei primi minuti guadagna tre calci d’angolo e sugli sviluppi di uno di questi al 4′ Dossena manda di poco al lato della porta difesa da Falcone. Risponde il Lecce sempre su calcio piazzato battuto da Oudin che pesca magistralmente Gonzalez sul secondo palo, la cui conclusione di testa viene ribattuta in angolo da Scuffet. Al 14′ ancora il mancino di Oudin si rende pericolosissimo colpendo il palo esterno alla sinistra del portiere sardo. Dopo oltre dieci minuti senza delle vere e proprie occasioni da gol ci pensa ancora Oudin al 31′ col suo mancino a pescare Gendrey direttamente da calcio d’angolo che indisturbato di testa batte Scuffet per il vantaggio giallorosso. Primo gol assoluto del terzino francese nel Salento. Al 37′ nuovamente Oudin da calcio d’angolo pesca sul secondo Gonzalez a cui non riesce il tap-in vincente ma la palla arriva a Krstovic che ad un metro dalla porta, sebbene da posizione defilatissima, manda in fallo laterale. Allo scadere della prima frazione una palla messa benissimo in mezzo da Gallo stava per trasformarsi in un’autorete a causa dell’intervento difensivo di Augello; finisce però 1-0 il primo tempo con il Lecce in vantaggio con merito.

Al rientro in campo entrambe le formazioni presentavano gli stessi 22 del primo tempo. Dopo appena 3′ dall’inizio della seconda frazione Strefezza offre a Gallo una palla immaginifica che il terzino mancino giallorosso non sfrutta appieno mandando a lato. Ancora la catena mancina del Lecce funziona benissimo e una combinazione Strefezza-Gonzalez-Gallo mette nelle condizioni quest’ultimo di mettere in mezzo un pallone davvero ottimo sul quale arriva Krstovic ma la sua conclusione di testa è debole e centrale. Al 64′ prova ad affacciarsi dalle parti di Falcone il Cagliari che con Oristanio riesce a giungere alla conclusione dopo una bella iniziativa personale ma il pallone termina alto. Gol rinviato solo di qualche minuto e che arriva al 68′ proprio con Oristanio pescato da Viola direttamente su calcio da fermo. Spinge il Cagliari e al 70′ Falcone deve affidarsi ai suoi super poteri per disinnescare un missile da fuori di Prati. Secondo tempo che procede senza delle vere e proprie occasioni da gol e col Cagliari che non si scopre accontentandosi di un punto d’oro in trasferta nel Salento. Punto che arriva frutto di un pareggio che ha visto il Lecce spegnersi via via nella seconda frazione.

LECCE-CAGLIARI

RETI: 31′ Gendrey (LEC); 68′ Oristanio (CAG)

LECCE 4-3-3: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez (79′ Blin); Oudin (86′ Dorgu), Krsotvic (79′ Piccoli), Strefezza (69′ Almqvist). Panchina: Brancolini, Almqvist, Samooja, Venuti, Dorgu, Blin, Berisha, Listkowski, Krstovic, Faticanti. All. D’Aversa.

CAGLIARI 4-2-3-1: Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Prati, Makombou (89′ Deiola); Nandez, Viola, Oristanio (86′ Di Pardo); Petagna. Panchina: Radunovic, Aresti, Mancosu, Deiola, Hatzidiakos, Pereiro, Wieteska, Sulemana, Pavoletti, Obert, Azzi, Di Pardo. All. Ranieri

ARBITRO: Davide Massa sez. di Imperia

AMMONITI: 66′ Strefezza (LEC);35′ Dossena (CAG)

NOTE: Spettatori: 25.203 (€ 407.705,10)

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp