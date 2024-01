Brindisi, gli agenti di Trotta in città per trattare col club

Il Brindisi insiste per Marcello Trotta. L’attaccante, secondo quanto anticipato da Antenna Sud, è atteso in serata in città con i suoi agenti per aprire ufficialmente la trattativa e per assistere, ospite del club, alla gara col Potenza al ‘Fanuzzi’. In caso di accordo l’ex Frosinone sosterrà già lunedì mattina le visite mediche.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp