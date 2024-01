Brindisi: Trotta è in città, c’è l’accordo. Ad un passo anche Calderoni

Adesso c’è l’accordo. Marcello Trotta è davvero ad un passo dal Brindisi. L’attaccante ex Frosinone in serata ha incontrato il Presidente del Brindisi Daniele Arigliano e subito dopo, come dimostra la foto di Antenna Sud, ha cenato presso il ristorante ‘Il Trullo’ in pieno centro cittadino. Trotta assisterà alla gara contro il Potenza e poi si sottoporrà alle visite mediche di rito. Ma non è finita, perché il club biancazzurro sarebbe anche ad un passo da Marco Calderoni della Fermana ed ex Lecce e Bari.

