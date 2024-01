Foggia, Coletti: ‘Dobbiamo lavorare sulla testa’

(Di Lorenzo Ruggieri) Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Tommaso Coletti sulla panchina del Foggia. Decisiva la doppietta di Kanoute per il Taranto, inutile la rete di Tonin per i satanelli. Una sconfitta descritta con rammarico dal tecnico dei rossoneri: “Avevamo preparato bene la gara ma abbiamo regalato i primi 20 minuti ai nostri avversari. Non possiamo permettercelo, specie se di fronte hai gente che sa essere cinica.. Abbiamo provato a riprendere la partita giocando 70 minuti ad alta intensità. ma davanti ci vuole qualcosa in più, tra cui la giocata del singolo. Capuano è un tecnico preparatissimo e maniacale a livello difensivo, sapevamo che avremmo potuto avere questi problemi, però sono grato ai ragazzi per l’impegno. Ora dobbiamo solo continuare a lavorare, in particolar modo sotto il punto di vista mentale”.

