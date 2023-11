Taranto-Brindisi 1-0: Cianci decide un derby poco spettacolare

Va al Taranto il derby tra le due deluse. Una rete di Cianci, quarta in stagione, decide una sfida non proprio spettacolare. Il Taranto torna a vincere dopo due sconfitte di fila, per il Brindisi invece è il quinto ko in campionato consecutivo, il sesto se si considera anche la Coppa Italia.

LA CRONACA

⬜️🟦 90’+1’ Insidioso sinistro su punizione di Galano, Vannucchi in angolo.

⏱️ 90’ Concessi 3 minuti di recupero.

🟥🟦 88’ Ammonito 🟨 Romano per gioco falloso.

🟥🟦 85’ Ammonito 🟨 Fabbro per comportamento non regolamentare (pallone allontanato a gioco fermo).

⬜️🟦 78‘ SOSTITUZIONE 🔄 Ultimi due cambi per il Brindisi: Costa e De Angelis per Lombardi e Ceesay.

⬜️🟦 77’ Ammonito 🟨 Monti per gioco falloso.

🟥🟦 76’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, proprio Zonta lascia il campo per far posto a Fiorani.

🟥🟦 74’ Taranto vicino al raddoppio: Fabbro vede in area Zonta, ma l’ex Vicenza spara su Albertazzi in uscita.

🟥🟦 70’ SOSTITUZIONE 🔄 Due cambi anche per il Taranto: Romano e Fabbro rilevano Kanoute e Orlando.

⬜️🟦 68’ SOSTITUZIONE 🔄 Triplo cambio per il Brindisi: Moretti, Ganz e Galano per Golfo, Fall e Albertini.

🟥🟦 67’ Ammonito 🟨 Kanoute per gioco falloso.

🟥🟦 61’ Il Taranto insiste: Kanoute trova uno spiraglio sul lato sinistro dell’area, calcia di destro, ma Albertazzi fa buona guardia.

🟥🟦 58’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ CIANCI! Punizione di Orlando dalla destra, girata di Cianci (Bizzotto in ritardo) che batte Albertazzi. Per l’attaccante rossoblu è il gol numero 4 in campionato.

🟥🟦 55’ Calvano prova ancora dalla lunga distanza, ma non riesce a inquadrare la porta. Applausi dello Iacovone per lui.

🟥🟦 53’ Girata dal limite di Orlando, deviata in angolo.

⬜️🟦 51’ Ammonito 🟨 Malaccari per gioco falloso. I calciatori del Taranto volevano il rosso per una presunta gomitata ai danni di Ferrara, nell’area di rigore rossoblu.

🟥🟦 47’ Kanoute fa ammattire Malaccari, si accentra e tira, ma è provvidenziale una deviazione.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’ Senza recupero, Sfira fischia la fine del primo tempo. Taranto in dominio, ma senza mai impensierire seriamente Albertazzi. Per il momento pari giusto.

🟥🟦 32’ Esterno destro di Calvano dal limite, a lato non di molto.

🟥🟦 21’ Ci prova Kanoute dai 35 metri circa, ma non riesce a inquadrare la porta.

⬜️🟦 14’ Ammonito 🟨 Bizzotto per gioco falloso.

🟥🟦 12’ Colpo si testa di Riggio su azione d’angolo, Albertazzi blocca a terra sulla linea di porta.

🟥🟦 11’ Ammonito 🟨 Capuano per proteste.

🟥🟦 11’ Destro di Orlando, ribattuto dalla difesa brindisina. Protestano i rossoblu per un presunto tocco di mano. Per il direttore di gara è tutto ok.

🟥🟦 1’ Cross dalla destra, Ferrara colpisce di testa, di poco alto.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 TARANTO-⬜️🟦 BRINDISI 1-0

⚽️ RETI: 58’ Cianci (T)

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; Luciani, Antonini, Riggio; Mastromonaco, Zonta (76’ Fiorani), Calvano, Ferrara; Orlando (70’ Fabbro), Cianci, Kanoute (70’ Romano). Panchina: Loliva, De Santis, Samele, Kondaj, Hysaj, Papaserio, Capone. All. Capuano.

⬜️🟦 BRINDISI 4231: Albertazzi; Valenti, Bizzotto, Cappelletti, Monti; Ceesay (78’ De Angelis), Malaccari; Albertini (68’ Galano), Lombardi (78’ Costa), Golfo (68‘ Moretti); Fall (68’ Ganz). Panchina: Auro, Saio, Vona, Gorzelewski, Cancelli, Petrucci, Bellucci, De Feo. All. Danucci.

🟡 ARBITRO: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone. Assistenti: Alessandro Munerati di Rovigo e Francesco Tagliaferri di Faenza (RA). Quarto ufficiale: Gabriele Totaro di Lecce.

🟨 AMMONITI: Capuano, Kanoute, Fabbro, Romano (T); Bizzotto, Malaccari, Monti (B).

📌 NOTE: prima dell’inizio del match, minuto di raccoglimento per ricordare le vittime della strada. Recuperi 0’/3’. Angoli 8-3

