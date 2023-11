Eccellenza/A: Un difensore argentino per l’UC Bisceglie

Colpo argentino per puntellare la retroguardia azzurra a disposizione di mister Monopoli. L’Unione Calcio Bisceglie ha ufficializzato l’acquisito dell’argentino Paolo Baggini, difensore centrale classe 2000, nativo di Còrdoba.

Il neo acquisto, di chiare origini italiane, è cresciuto nel settore giovanile del Club Atlético Talleres, storica società professionistica di Cordoba che milita nel campionato di Primera Division. Dopo lo stop dovuto al Covid, che ha completamente fermato i campionati in Argentina, approda nel 2021 in Italia all’Arbus Calcio in Sardegna nel campionato di Eccellenza, diventandone capitano concludendo la stagione con tre reti, mentre nella scorsa stagione si trasferisce in Calabria alla Cittanova che militava nel Girone I della Serie D. Ora l’approdo alla compagine del patron Pedone per una nuova esperienza in Puglia.

