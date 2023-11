Latina-Picerno 0-3: un super Vitali espugna il Francioni

LATINA – Stavolta il Murano della situazione lo fa Pablo Vitali: è lui l’eroe del Picerno sul campo del Latina: tripletta, pallone portato a casa e 0-3 netto contro i nerazzurri, mai in grado di essere realmente pericolosi dalle parti di Summa. Quarta vittoria consecutive e tre punti d’oro anche per la classifica, che ora vede il Picerno salire a quota 26 punti.

Formazioni: 4-2-3-1 per Longo, 3-4-1-2 per Di Donato. Il primo squillo del match è però di Riccardi all’11’: il dieci nerazzurro va al tiro, senza successo. Sorte analoga anche per Di Livio al 17′, rasoterra di poco a lato. E perché la gara si sblocchi ed il giovane classe 2002 rossoblù salga in cattedra bisogna aspettare il 29′. Scambi rapidi con Ceccarelli, poi Vitali punta l’area di rigore, si libera di Crecco e Rocchi e trafigge Cardinali sul primo palo per lo 0-1. Al 44′ palla che spiove in area per Mastroianni, potenziale occasione ghiotta non capitalizzata.

Nella ripresa è invece il solito Di Livio che prova a scuotere i suoi: fa tutto bene in progressione e per vie centrali il 7 pontino, che al momento di calciare sfodera però una conclusione telefonata. Decisamente più pericoloso De Cristofaro per il Picerno al 64′. Sgroppata di Novella che va sul fondo, palla in mezzo per il 4 rossoblù che calcia dritto in porta, Paganini devia in angolo. Ma al 68′ lo 0-2 è cosa fatta: Esposito ruba palla a Marino, poi imbecca Vitali che a tu per tu col portiere non sbaglia. Lucani galvanizzati, tris finale che arriva al 93′: l’assistman stavolta è Diop, a Vitali non resta che gonfiare la rete. Ancora una volta.

