Eccellenza/B: Manduria, Salvadore ‘Matino? Siamo pronti e affamati’

Undicesima giornata di campionato, tre alla fine del girone di andata. Il Manduria è reduce dalla vittoria in coppa Italia contro l’Ugento che ha dato il pass per le semifinali con il Massafra. Un’iniezione di fiducia importante per tutto il gruppo, contro l’attuale capolista del torneo. Ugento (24), Manduria (23), divise da un solo punto in classifica. I biancoverdi ospiteranno il Matino al “Camassa” di Sava, mentre i ragazzi di Oliva andranno in trasferta con il Brilla Campi.

Traffico ad alta quota, si incontreranno le prima quattro del campionato: prima contro terza e seconda contro quarta. A margine della rifinitura del sabato mattina ha parlato mister Andrea Salvadore, attraverso i canali ufficiali biancoverdi. L’avversario ai raggi X.

“Il Matino è una squadra molto ordinata, messa bene in campo e forte nelle due fasi. Hanno un allenatore preparato che ha dato un’organizzazione importante. Sono solidi, forti e lavorano bene di reparto, è una squadra giovane e di corsa. Dobbiamo stare concentrati e sul pezzo per tutti e novanta minuti, massima attenzione alle palle inattive”.

La condizione fisica dei biancoverdi, come arriva il Manduria all’appuntamento. “Sono passate solo 48 ore dall’ultima gara, sicuramente la partita di coppa ci ha portato via tante energie mentali e fisiche. Ma se vuoi camminare su due fronti devi trovare risorse e motivazioni in qualsiasi circostanza. Poi l’entusiasmo e la voglia di giocare fanno passare le sensazioni negative. Dobbiamo essere bravi a non abbassare la guardia. Non bisogna avere cali mentali, loro sono molto spigolosi”.

Gli indisponibili, la formazione e i possibili cambiamenti rispetto alla coppa. “Non ci saranno D’Ettorre e Coletta. Convocato Nacho Linares, oggi si è allenato con la squadra, ma le sue condizioni sono da valutare nelle prossime ore, ha subito un infortunio alla spalla. Abbiamo una rosa importante e cercherò di dare spazio a chi sta meglio. La gestione adesso è fondamentale, queste gare richiedono maggiore sforzo psico-fisico perché siamo reduci dall’appuntamento in coppa Italia. Non dobbiamo mai perdere la fame e la cattiveria delle ultime partite”. Calcio d’inizio, domenica ore 14.30 presso lo stadio comunale di Sava.

