Cerignola, Tisci: “Servirà prestazione importante, contento per Leonetti”

CERIGNOLA – Alla vigilia di Potenza-Cerignola, ai nostri microfoni, ha parlato Ivan Tisci. Il tecnico ofantino non sottovaluta i rossoblù nonostante la sconfitta di lunedì sera: “Per fare risultato servirà un buon approccio ed una prestazione importante, affrontiamo un avversario tosto che in casa ha ottenuto un bottino quasi pieno. L’abbiamo preparata bene e siamo pronti a lottare per portare a casa un risultato importante”.

Nelle ultime sfide il Cerignola è andato in difficoltà in avvio, reagendo bene soprattutto nella ripresa. Tisci ammette questa lacuna: “Spesso nelle gare stecchiamo in avvio ma usciamo fuori alla distanza ma è successo anche il contrario, come ad esempio a Teramo contro il Monterosi. Le partite riservano delle insidie sempre diverse e gli episodi possono indirizzarle, sia in positivo che in negativo com’è accaduto con la Casertana. Dobbiamo essere bravi a restare in partita più a lungo possibile, l’approccio dovrà essere attento”.

Il solito 4-3-2-1 resterà immutato, centrocampo ancora orfano di Capomaggio, Sainz-Maza e Ghisolfi, tornano a disposizione Leonetti e Bezzon: “Questa squadra ha delle certezze ma bisogna continuare a migliorare, perciò non ci saranno variazioni tattiche. Dobbiamo leggere le situazioni e capire l’atteggiamento degli avversari. In gruppo rientrano Bezzon e Leonetti. Il primo si allena con noi da due settimane ed è in ottima condizione, partirà dalla panchina. Contento anche per Vito, è stato sfortunato ed ha voglia di rimettersi in discussione, anche lui partirà dalla panchina ma se ci sarà bisogno si farà trovare pronto. Lo staff sta lavorando al meglio, spero di avere presto anche Ghisolfi, Capomaggio e Sainz-Maza”.

