Taranto: Capuano, ‘Non mi aspettavo un Brindisi così basso’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo due k.o. consecutivi, il Taranto torna a vincere. Il gol di Cianci, infatti, permette alla squadra di Capuano di ottenere i tre punti nel derby casalingo contro il Brindisi. Al termine del match, il tecnico ha così commentato il successo: “Sapevamo non sarebbe stata una partita facile, il Brindisi è una buona squadra e oggi era molto chiuso. La squadra ospite era completamente dietro la linea della palla e non mi aspettavo fossero così chiusi. Tuttavia, abbiamo vinto la gara mostrando grande intelligenza tattica e i tre punti sono strameritati. Siamo stati bravi anche con i cambi e nel passare al 3-5-2. Ho fatto scelte coraggiose, non so quanti allenatori avrebbero schierato Luciani, il quale si è dimostrato uno dei migliori in campo. Ha disputato una grande prestazione sia in fase difensiva che di proposizione. Sono contento anche per il clean sheet, non abbiamo mai sofferto nonostante il Brindisi giocasse la partita della vita. Abbiamo impattato molto bene la partite e avremmo potuto anche segnare il raddoppio. Giochiamo un buon calcio, non gettiamo via la palla e attacchiamo la profondità. Sappiamo palleggiare e nella ripresa abbiamo fatto benissimo. Sono contento per il pubblico, resta il rammarico per aver lasciato qualche punto per strada che avrebbe potuto rendere faraonica questa classifica. Il gol di Cianci? Con Pietro ho un rapporto assimilabile a quello di un padre con il proprio figlio, sa di aver commesso un errore. Oggi ha disputato una grande prestazione ma potrebbe ancora fare meglio. I ragazzi sono stati bravi e ci godiamo questo momento molto bello. Ora riposeranno fino a mercoledì, quando inizieremo a preparare la prossima sfida. La Casertana potrebbe ambire al primo posto ma ha un solo punto in più di noi e ciò testimonia il capolavoro che stiamo compiendo. Il mercato? Faremo qualcosa ma senza stravolgere la squadra”.

