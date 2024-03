Taranto, Borraccino: ‘Da Melucci attacco alla libertà d’espressione’

“La situazione politica tarantina sta prendendo una piega tragica sotto l’amministrazione di Rinaldo Melucci. Contrariamente alle aspettative di miglioramento, le condizioni politiche si stanno deteriorando per la comunità. Un clima di intimidazione e repressione sta crescendo nei confronti degli organi di informazione, lasciando intravedere contorni di un regime autoritario”, scrive in una nota Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

“È incredibile che ciò accada in Italia, un paese che si fonda sui principi democratici e sulla libertà di espressione sanciti dall’articolo 21 della Costituzione. Tuttavia, le azioni emanate da Palazzo di Città sembrano contraddire questi valori fondamentali. Recentemente, si è assistito a tentativi di zittire la stampa e di richiedere scuse per la divulgazione di informazioni di interesse pubblico. Tali richieste, che implicano una censura delle notizie, sono del tutto inaccettabili in una democrazia”, continua.

“Le discrepanze tra quanto dichiarato dalle autorità e quanto riportato in documenti ufficiali, come la delibera di giunta 72/2023 del 1º Marzo, sollevano dubbi sul corretto utilizzo dei fondi pubblici e sulla trasparenza dell’amministrazione. È imperativo che Melucci fornisca spiegazioni chiare e dimostri rispetto nei confronti dei cittadini e della libertà di stampa. Finora, sembra concentrarsi più su se stesso che sui reali problemi della città”, sottolinea Borraccino.

“Invece di affrontare le questioni cruciali che affliggono Taranto, il sindaco sembra preoccuparsi solo di mantenere il proprio potere politico. Questo atteggiamento autoreferenziale rischia di danneggiare irrimediabilmente la reputazione e la dignità della città e dei suoi abitanti. È ora che Melucci si renda conto che il suo comportamento non può passare inosservato e che la comunità non si lascia intimidire dalle sue azioni. Al contrario, è fondamentale che si impegni a promuovere una cultura politica basata sulla trasparenza, sull’onestà e sul rispetto dei diritti democratici dei cittadini tarantini”, conclude Borraccino.

