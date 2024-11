Taranto: ‘Bonus Sport’ da 70mila euro per promuovere le attività sportive

L’Amministrazione di Taranto, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, ribadisce il suo impegno a promuovere la pratica sportiva tra i più giovani con l’ultima iniziativa della Direzione Cultura, Sport, Eventi e Politiche Giovanili del Comune. Attraverso un Avviso Pubblico rivolto ad associazioni e società sportive dilettantistiche locali, il Comune punta a incrementare l’indice di sportività della città, in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali: il titolo di “Città europea dello sport” e i “XX Giochi del Mediterraneo”.

Le associazioni e società sportive, affiliate a Federazioni sportive nazionali del CONI, Discipline sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva o organismi riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico, avranno tempo fino al 19 novembre 2024 per presentare la propria manifestazione di interesse. Le attività saranno destinate a minori tra i 5 e i 17 anni che nella scorsa stagione non siano stati iscritti ad alcuna associazione sportiva, con particolare attenzione ai giovani in condizioni di povertà educativa e alle famiglie in disagio socioeconomico.

Il progetto, sostenuto da una dotazione finanziaria di 70mila euro, mira a coprire l’acquisto di spazi sportivi o abbonamenti per la stagione 2024/2025, con un massimo di 2.000 euro per ciascun soggetto selezionato. Il cosiddetto “Bonus sport” punta a creare una rete di inclusione tra enti pubblici, privati e famiglie, rafforzando la coesione sociale e promuovendo una comunità educante.

“La vocazione sportiva di Taranto – ha sottolineato il vicesindaco e assessore allo Sport, Gianni Azzaro – è parte della nostra identità. Questa iniziativa, insieme ad altre come gli abbonamenti per le squadre cittadine e i campus sportivi, offre ai nostri ragazzi le migliori opportunità per crescere seguendo stili di vita sani. Stiamo anche lavorando per modernizzare le nostre strutture, garantendo accessibilità e qualità”.

Il sindaco Melucci ha aggiunto: “Crediamo nel potere dello sport come strumento di educazione, integrazione e crescita. Con questa iniziativa, investiamo con decisione nel futuro dei giovani e nel cambiamento della nostra città”.

Per informazioni, è possibile contattare la Direzione Cultura, Sport, Eventi e Politiche Giovanili via mail all’indirizzo: culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it.

