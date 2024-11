Martina Franca: allarme rientrato per un uomo in escandescenza

È stato necessario l’intervento dell’autoscala dei Vigili del Fuoco per entrare in un appartamento nei pressi di via Fanelli, a Martina Franca. Qui un uomo con disturbi psichiatrici era andato in escandescenza.

Una volta somministrata la terapia l’allarme è fortunatamente rientrato.

Sul posto erano intervenuti anche i Carabinieri di Martina Franca, oltre ai sanitari del 118.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author