Taranto: Bonetti ‘sacrificato’ per far posto a Luciani

Andrea Bonetti finisce fuori lista per far posto ad Alessio Luciani, appena tesserato dal club rossoblu. Una scelta inevitabile considerando che il centrocampista di proprietà della Juventus non riesce a superare un problema alla caviglia che si porta dietro dall’inizio della stagione. Bonetti tornerà a Torino per curarsi, ma la sua avventura rossoblu è finita ancor prima di cominciare.

