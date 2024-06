Taranto, asili nido: ‘Perdere fondi Pnrr significa rinunciare a futuro’

La Cisl FP in prima linea per migliorare i servizi educativi della prima infanzia a Taranto



Una comunità come quella tarantina necessita di risposte concrete, soprattutto nel campo della formazione della prima infanzia. La Cisl FP è attualmente impegnata su due fronti: rivalutazione del personale educativo e reperimento di risorse eterofinanziate per migliorare e ampliare i servizi offerti.

Fabio Ligonzo, Segretario della CISL FP del Comune di Taranto, aveva sottolineato un mese fa l’importanza di accedere ai finanziamenti pari a 5,184 milioni di euro messi a disposizione dal nuovo bando del PNRR, pubblicato il 30 aprile scorso, e l’attivazione di ulteriori 216 posti negli asili nido del territorio.

L’obiettivo è raggiungere il target europeo del 33% di copertura dei servizi per la prima infanzia, colmando l’attuale divario che vede Taranto al 16,1%. Questo impegno è volto a riconoscere il diritto all’educazione fin dalla nascita, garantendo un percorso educativo unitario e adeguato ai bisogni formativi dei bambini, anche attraverso spazi e ambienti di apprendimento innovativi.

La carenza di strutture adeguate per i bambini rappresenta un ostacolo significativo per molte donne, in particolare per quelle che desiderano rientrare nel mondo del lavoro dopo la maternità. I dati sono eloquenti: una donna su cinque in Italia è fuori dal mercato del lavoro. L’espansione degli asili nido, come auspicato da Ligonzo, avrebbe offerto un supporto concreto, facilitando la conciliazione tra esigenze lavorative e familiari. Ciò avrebbe avuto un impatto positivo sull’economia, aumentando la forza lavoro femminile e favorendo la crescita professionale delle donne.

Il sindacato affronta quotidianamente questi temi, cercando soluzioni concrete senza alimentare polemiche. Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva previsto per Taranto, prima città pugliese, l’erogazione di ingenti somme di denaro, un’opportunità che non poteva essere trascurata. Per la CISL FP, questa rappresenta una scelta strategica fondamentale per il territorio. Resta sempre prioritario il confronto, al quale il sindacato dedica massima attenzione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author