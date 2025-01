Taranto: al via i saldi invernali, negozi aperti per l’Epifania

Sabato 4 gennaio 2025 iniziano ufficialmente i saldi invernali, che si protrarranno fino al 28 febbraio. Nei negozi di Taranto e provincia si respira già aria di festa, anche in vista dell’Epifania: i punti vendita saranno aperti domenica 5 e lunedì 6 gennaio. Intanto, fervono i preparativi per l’allestimento di vetrine, stand ed espositori interni.

Previsioni e tendenze della stagione

Secondo l’Ufficio studi di Confcommercio, i saldi invernali genereranno un giro d’affari stimato di 4,9 miliardi di euro, coinvolgendo circa 16 milioni di famiglie. Mario Raffo, presidente provinciale di Federmoda Taranto, sottolinea l’attenzione verso capi di qualità: “I piumini e i cappotti, tornati di moda dopo anni dominati dall’abbigliamento sportivo, saranno tra gli articoli più richiesti. Quest’anno il cappotto in lana, soprattutto nei toni del cammello, è un must della stagione, perfetto anche in abbinamento a sneakers e jeans per occasioni informali.”

Raffo invita i consumatori a sfruttare i saldi per acquistare capi d’abbigliamento e calzature di qualità, rimasti in negozio a causa delle temperature miti del periodo natalizio. Con l’arrivo del freddo previsto nelle prossime settimane, si prevede un incremento delle vendite di articoli più pesanti.

Le regole dei saldi: trasparenza e sicurezza

Federmoda ricorda alcune regole fondamentali per garantire acquisti sicuri e trasparenti:

Cambi: la sostituzione del capo acquistato è a discrezione del negoziante, salvo difetti di conformità. In caso di prodotto difettoso, il cliente ha diritto alla riparazione, sostituzione, riduzione o rimborso del prezzo, se segnalato entro due mesi dalla scoperta del problema.

la sostituzione del capo acquistato è a discrezione del negoziante, salvo difetti di conformità. In caso di prodotto difettoso, il cliente ha diritto alla riparazione, sostituzione, riduzione o rimborso del prezzo, se segnalato entro due mesi dalla scoperta del problema. Prova dei capi: non è obbligatoria, ma decisa dal negoziante.

non è obbligatoria, ma decisa dal negoziante. Pagamenti: i negozianti devono accettare carte di credito.

i negozianti devono accettare carte di credito. Prodotti in saldo: devono essere stagionali o soggetti a rapido deprezzamento.

devono essere stagionali o soggetti a rapido deprezzamento. Prezzi: è obbligatorio indicare prezzo originario, sconto applicato e prezzo finale.

è obbligatorio indicare prezzo originario, sconto applicato e prezzo finale. Modifiche sartoriali: sono a carico del cliente.

I saldi rappresentano un’occasione per rinnovare il guardaroba, con l’opportunità di trovare capi di tendenza a prezzi vantaggiosi, ma è importante acquistare con consapevolezza seguendo le norme indicate.

