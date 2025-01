Festival della Valle d’Itria: Martina Franca in piazza per il concerto di Capodanno

Uno straordinario concerto di Capodanno a Martina Franca, per dare il benvenuto al 2025 nel segno del Festival della Valle d’Itria.

“Anche per inaugurare questo 2025 abbiamo voluto donare alla Città di Martina Franca, ed ai suoi visitatori, uno straordinario concerto sinfonico, rinnovando la positiva esperienza dello scorso anno e concludendo, in maniera simbolica, gli eventi celebrativi per le 50 edizioni del Festival della Valle d’Itria – fa sapere Michele Punzi presidente della Fondazione Paolo Grassi -. Grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale, siamo riusciti ad esaudire la richiesta dei tanti che confidano che questo evento possa trasformarsi in un appuntamento tradizionale, e, soprattutto, abbiamo così la possibilità di ripresentare la nostra idea di sviluppo della città, sempre più caratterizzato da grandi eventi culturali”

