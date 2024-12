Taranto, aggredisce poliziotti sotto effetto di droghe: 26enne arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane tarantino di 26 anni, ritenuto presunto responsabile di diversi reati, tra cui resistenza, violenza, minaccia, oltraggio e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

L’intervento è avvenuto nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 2:00, in via Berardi, a seguito della richiesta di aiuto di una donna visibilmente agitata. La donna avrebbe denunciato la presenza di un uomo in forte stato di alterazione che, secondo le sue dichiarazioni, avrebbe tentato di aggredirla.

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno individuato il sospettato, che ha mostrato da subito un comportamento violento e ostile. Nonostante i tentativi delle forze dell’ordine di calmarlo, il 26enne, in evidente stato di alterazione psicofisica attribuibile presumibilmente all’uso di alcol e droghe, avrebbe tentato di aggredire fisicamente i poliziotti.

Dopo una breve colluttazione, l’uomo è stato immobilizzato e successivamente trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale SS. Annunziata. A causa del perdurare del suo atteggiamento violento, il personale sanitario è stato costretto a ricorrere alla sedazione.

Durante le operazioni, gli agenti hanno rinvenuto nelle tasche del giubbotto dell’arrestato un piccolo involucro contenente circa tre grammi di hashish. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria competente.

Si ricorda che per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino all’eventuale sentenza definitiva.

