Una giovane danzatrice tarantina approda alla Scala

TARANTO – Bianca Maria Del Vecchio entra nell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano.

Un grande traguardo per la giovane danzatrice tarantina Bianca Maria Del Vecchio, che, a soli 10 anni, è stata selezionata per entrare a far parte dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. La talentuosa ballerina, ha superato con successo una selezione particolarmente severa, ottenendo l’opportunità di frequentare il quinto anno propedeutico della prestigiosa accademia.

Bianca Maria, che ha iniziato a danzare all’età di 4 anni, ha partecipato quest’estate a uno stage proprio alla Scala, dove ha avuto l’opportunità di dimostrare il suo talento e la sua dedizione alla danza. L’audizione, che ha visto la partecipazione di numerose bambine, ha avuto un esito decisivo: Bianca Maria è stata selezionata per intraprendere questo importante percorso formativo.

La giovanissima ballerina tarantina frequenterà il quinto corso propedeutico dell’Accademia, con l’opportunità di proseguire la sua formazione presso una delle istituzioni più prestigiose al mondo nel campo della danza. Un’occasione che non solo le permetterà di crescere artisticamente, ma che la metterà anche a confronto con le eccellenze della danza italiana e internazionale.

I genitori di Bianca Maria, Fabrizio Del Vecchio e Sabrina Traetta, non nascondono la loro emozione e soddisfazione per il risultato raggiunto dalla figlia. “Siamo molto contenti per questo traguardo, che ripaga i sacrifici e l’impegno quotidiano di nostra figlia, ma anche della sua insegnante, Angela Barbanente, che ha sempre creduto in lei”, dichiarano i genitori, visibilmente commossi. La giovane ballerina ha infatti sempre ricevuto un forte sostegno dalla sua insegnante, che non nasconde la propria soddisfazione per il successo della sua allieva.

L’ingresso di Bianca Maria nell’Accademia del Teatro alla Scala rappresenta un prestigioso riconoscimento per la città di Taranto, che vede così emergere una giovane promessa della danza. Questo risultato è il frutto di studio, passione e sacrifici, ma anche di un costante impegno che ha portato la bambina a crescere artisticamente e a distinguersi tra le molte aspiranti ballerine.

Un futuro luminoso attende Bianca Maria Del Vecchio, che con determinazione e talento ha già conquistato una delle vetrine più prestigiose del panorama internazionale della danza.

Qui sotto Bianca Maria dinanzi all’ingresso dell’Accademia della Scala



