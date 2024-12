Taranto, sbarcata Geobarents con 45 migranti

TARANTO- È sbarcata nel porto di Taranto alle sette, la nave GeoBarents di Medici senza frontiere con a bordo 45 migranti. I profughi sono stati salvati tre giorni fa in acque internazionali, Tra loro ci sono anche tre minori, non accompagnati tutti provenienti da Siria, Pakistan e Bangladesh. Al momento dei soccorsi, molti migranti erano afflitti da ipotermia. Si attende il completamento delle operazioni di sbarco per verificare le loro condizioni.

