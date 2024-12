Francavilla Fontana, furgone in fiamme: caccia a due uomini

FRANCAVILLA FONTANA – Caccia a due banditi che, questa notte, hanno innescato un incendio all’altezza del cofano di un furgoncino parcheggiato sulla pubblica strada in via Notar Luca di Castri, nel centro abitato di Francavilla Fontana.

Sul posto, dopo un primo intervento di residenti e proprietari del mezzo, anche i vigili del fuoco del locale distaccamento per lo spegnimento delle fiamme. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale compagnia. I due misteriosi piromani hanno agito in piena notte, col volto travisato.

