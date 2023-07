Taranto 2026: Filippetti (Pd), ‘Il Governo mostri maturità’

“Le polemiche non ci appassionano affatto, soprattutto quando c’è da lavorare e il tempo stringe”. Anna Filippetti, segretaria provinciale del Partito Democratico di Taranto interviene così sulla polemica in atto sui Giochi del Mediterraneo.

“La tematica è tanto seria da richiedere da parte del Governo centrale una decisiva prova di maturità e senso di responsabilità che finora è mancata. Strano – prosegue Filippetti – dal momento che ricordiamo tutti molto bene la “premura” del Governo di nominare un commissario per i Giochi del Mediterraneo per fare sintesi e andare veloci verso la meta. Ebbene, abbiamo assistito alla assegnazione tempestiva dell’incarico a Massimo Ferrarese, proprio per recuperare tempo prezioso, ma stenta ad arrivare la fase immediatamente successiva, quella che davvero ci sta a cuore e che riguarda appunto la realizzazione dei progetti. Ribadiamo quello che abbiamo detto in altre circostanze: come si procede se il Governo non sblocca le risorse a ciò destinate?

Il Partito Democratico si conferma quindi al fianco della città, dalla parte del bene comune e, in questo caso, vale la pena evidenziare che i Giochi del Mediterraneo sono perfettamente in linea con l’idea di rilancio di una città che ha sacrificato troppo sull’altare di uno sviluppo industriale incompatibile con la vita della comunità. Oggi i Giochi sono un tassello importante nella costruzione di un futuro diverso. Il Governo Meloni dimostri quindi con i fatti di volere il bene di questa terra. Il Partito Democratico di Taranto sarà sempre pronto al dialogo e aperto al confronto quando si discute del merito delle questioni”.

