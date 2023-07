Taranto: Sciolto consiglio Ordine Avvocati, nominato commissario

Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, presieduto da Gianleo Cigliola, è stato sciolto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha nominato l’avvocato Francesco Logrieco, 65 anni, di Molfetta, iscritto all’Ordine di Trani, quale commissario straordinario dell’ordine forense di Taranto.

Logrieco dovrà convocare entro 90 giorni l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio e provvedere alla gestione ordinaria e al disbrigo delle pratiche urgenti. Nel maggio scorso, il Consiglio nazionale forense accolse con due distinti provvedimenti il ricorso di sette avvocati dichiarati prima incandidabili e poi ineleggibili dalla commissione elettorale in occasione della tornata elettorale dello scorso gennaio per il rinnovo del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Taranto, annullando due verbali e disponendo la rinnovazione degli atti del procedimento elettorale successivi alla presentazione delle candidature.

