GROTTAGLIE – È Maria Anastasia la nuova assessora al bilancio, tributi, commercio e sviluppo economico nel comune di Grottaglie. 44 anni, laureata in giurisprudenza, abilitata all’albo forense ma non iscritta perché non esercita, occupa il posto in giunta rimasto vacante dopo le dimissioni, nel maggio 2022, di Maria Teresa Marangi.

La neo assessora rappresenterà nell’esecutivo cittadino il gruppo “Noi ci siamo”, che vede Massimo Zimbaro suo rappresentante in Consiglio comunale.

