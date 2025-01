Taranto 2026, FdI: ‘Comune inadeguato, commissariamento inevitabile’

“Il commissariamento del Comune di Taranto per i Giochi del Mediterraneo rappresenta l’ultimo atto di un’amministrazione comunale incapace di tradurre le promesse in azioni concrete. La decisione, assunta dal Commissario Ferrarese, si è resa necessaria a causa dei ritardi della stazione appaltante, che non ha rispettato il cronoprogramma dei lavori”. Lo dichiarano in una nota Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano del gruppo consiliare FdI al Comune di Taranto.

“Una situazione che, sebbene grave, non sorprende – aggiungono -. Comune e Regione, incaricati della gestione della struttura organizzativa, non sono stati in grado di produrre, in quattro anni, nemmeno un progetto di fattibilità tecnico-economica. Senza l’intervento del governo e il commissariamento, i Giochi del Mediterraneo sarebbero stati inevitabilmente cancellati”.

“L’amministrazione guidata dal sindaco Melucci si è distinta più per proclami e rendering che per risultati concreti. Emblematico è il caso del progetto dello stadio Iacovone, sbandierato durante la campagna elettorale attraverso una vela pubblicitaria per le strade della città. Un progetto irrealizzabile, che prevedeva un impianto con un centro commerciale e una torre di 80 metri – la cosiddetta “Taranto Tower” – al quartiere Salinella. Tutto si è rivelato fumo negli occhi dei cittadini”, sottolineano i due consiglieri.

“Oggi, l’esclusione dell’amministrazione comunale dalla realizzazione del Centro Sportivo Magna Grecia segna l’ennesima sconfitta. Cala così il sipario sull’esperienza di questa amministrazione nei Giochi del Mediterraneo, concludendosi nel peggiore dei modi. Del resto, un’amministrazione incapace di gestire l’ordinario, come dimostrano le criticità nella raccolta rifiuti e nel funzionamento degli uffici comunali, non poteva essere in grado di affrontare progetti di grande portata”, concludono Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano.

