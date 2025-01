Taranto, una nuova piazza dedicata a Don Giussani

TARANTO – Sarà intotalata a Don Luigi Giussani, fondatore e leader di Comunione e Liberazione la nuova piazza che si trova tra Via Ancona, Via Lago d’Arvo e Viale Trentino al rione Montegranaro-Salinella di Taranto. Promotore dell’iniziativa Mons. Gino Romanazzi, della Parrochia Santa Rita, nelle scorse ore un sopralluogo della Polizia Locale in vista dell’inaugurazione ufficiale che si terrà il 16 febbraio prossimo.

