Taekwondo, la foggiana Maristella Smiraglia trionfa nel giorno del ritorno

Dopo undici mesi di stop, Maristella Smiraglia torna sul tatami e lo fa in grande stile al Campionato Italiano di Taekwondo, tenutosi a Giugliano, vicino Napoli.

La campionessa foggiana ha incantato il pubblico con una performance straordinaria: ogni movimento, ogni colpo, sembrava frutto di una coreografia perfetta, spinta da una forza interiore senza pari.

Con il sistema di combattimento “Best of 3” (alla meglio di tre round), Maristella ha chiuso ogni incontro al secondo round, dimostrando una superiorità tecnica e una determinazione inarrestabile. Il connubio tra tecnica raffinata e coraggio l’ha portata dritta alla vittoria, regalando emozioni indimenticabili a tutti i presenti.

Non è stata solo una vittoria individuale, ma anche un successo condiviso: sul podio hanno brillato il Team Smiraglia che l’ha cresciuta, la Nazionale Italiana di Taekwondo dove si è perfezionata, e il Centro Sportivo Carabinieri di cui fa parte. Un orgoglio immenso per Foggia, la sua città natale.

Oltre alle imprese sportive, Maristella Smiraglia si distingue anche per il suo ruolo istituzionale. Lo scorso mese è stata rieletta Consigliere Federale Rappresentante atleti per il nuovo quadriennio olimpico, confermando il suo impegno a tutto campo per il Taekwondo italiano. Una campionessa dentro e fuori dal tatami.

