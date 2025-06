Saverio Miglionico senza rivali al sesto slalom città di Viggiano

Viggiano (PZ), 27 maggio 2025 – Al volante della britannica Radical Prosport 1400 con cui ogni volta si esprime alla grande, Saverio Miglionico ha stravinto domenica la sesta edizione dello slalom “Città di Viggiano”, gara nazionale ACI Sport organizzata da Basilicata Motorsport e sostenuta dal Comune di Viggiano. Con il miglior tempo di 1’06”.

Netta affermazione del pilota pignolese sulla Radical Prosport. Podio completato da Summa e Pasquale Miglionico. Mallano si impone nella categoria turistica.

Con una prestazione impeccabile al volante della Radical Prosport 1400, Saverio Miglionico si è aggiudicato la vittoria assoluta nella sesta edizione dello Slalom “Città di Viggiano”, evento valido per il calendario nazionale ACI Sport. L’evento, organizzato dalla Basilicata Motorsport con il patrocinio del Comune di Viggiano, ha fatto registrare un grande successo di pubblico e partecipazione.

Il tracciato di 2820 metri, ricavato lungo la SP ex SS 276 tra Villa d’Agri e Viggiano, ha visto il pilota lucano imporsi sin dai primi metri. Miglionico, portacolori della Ro Racing, ha fatto segnare il miglior tempo assoluto con 1’06”.03, un crono talmente competitivo da permettergli di gestire agevolmente persino eventuali penalità per birilli toccati. “Percorso tecnico e ben organizzato, con un asfalto perfetto – ha dichiarato Miglionico – Un evento che merita palcoscenici sempre più prestigiosi.” Alle sue spalle, la sfida per le restanti posizioni da podio è stata serrata. A spuntarla è stato Antonio Summa su Peugeot 106 1.6, in rappresentanza della scuderia Vesuvio, che ha prevalso in gara 3 e conquistato anche il primo posto nella categoria E1. Terzo assoluto, con una prestazione solida, Pasquale Miglionico, fratello del vincitore, su un’altra Radical Prosport per la MM Racing. Ai piedi del podio, di pochissimo, Innocenzo Vizzuso su Elia Avrio St09 Suzuki.

La top five è stata completata da Giovanni Cutro su kart cross GMN Suzuki, seguito da tre silhouette: Maurizio Pepe (X1/9 – Power Racing), Andrea Cuomo (Lancia Y10 – Motorsport Sorrento) e Domenico Caputo (X1/9 Suzuki – Policoro Corse). In nona posizione Carlo Romano su Peugeot 106 RS Plus (Scuderia Vesuvio), mentre Alfredo Ragno ha chiuso la top ten vincendo anche il gruppo N con la sua Renault Clio Williams.

Nelle categorie speciali, le vittorie sono andate a: Maurizio Montagnuolo su Peugeot 205 (Speciale Slalom – Basilicata Motorsport), Raffaele Pagano su Fiat 500 (Bicilindriche – Power Racing), Rocco Carlo Magno su Fiat 127 (Prototipi Slalom), Daniele Morante su Peugeot 106 (Racing Start). Tra le auto storiche si è imposto Antonio Miniaci su Peugeot 2025, mentre la coppa femminile è andata a Paola Pepe, promettente figlia d’arte, alla guida di una Citroën Saxo Vts 1600. Il riconoscimento Under 23 è stato assegnato al giovane talento Carmine Urgo, su Peugeot 106 N1400. Nella folta categoria Turistica Slalom, la vittoria è stata appannaggio di Antonio Mallano del Club Amici Auto e Moto Melfi, seguito da Antonio Lacovara su Alfa Romeo Giulia Super (Historic Club Lupi della Lucania) e da Mario Berardi su Fiat Panda 45 (Power Racing).

Tornata dopo tredici anni di assenza, l’ultima edizione risaliva infatti al 2012, la manifestazione ha regalato due giornate di festa tra sport e promozione del territorio. La serata di venerdì ha visto sfilate di moda, auto d’epoca, visite guidate e l’elezione di Miss Emozioni Viggiano 2025, un perfetto mix tra cultura e motori.

“Un’occasione di valorizzazione turistica e sportiva per Viggiano”, ha commentato con entusiasmo il sindaco Amedeo Cicala. “L’affluenza del pubblico è stata calorosa e già stiamo valutando come rendere la prossima edizione ancora più coinvolgente.”