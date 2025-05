Campionati Italiani Universitari, il foggiano Mastrullo oro nella sciabola

Per il talento pugliese si tratta del secondo titolo universitario consecutivo dopo quello conquistato lo scorso anno a Campobasso

Ad Ancona, nell’ambito dei Campionati Italiani Universitari 2025, il foggiano Marco Mastrullo, in gara con i colori del CUS Foggia, ha conquistato il titolo italiano di sciabola maschile. Il giovane schermidore ha dominato il tabellone diretto con una serie di vittorie nette e convincenti.

Mastrullo ha debuttato negli ottavi di finale superando con un perentorio 15-3 Simone Cioli del CUS Bologna. Nei quarti di finale ha poi avuto la meglio su Salvatore Lazzaro del CUS Napoli con il punteggio di 15-11. In semifinale ha regolato 15-12 Lupo Giorgio Veccia Scavalli del CUS Tor Vergata, conquistando così l’accesso alla finale. Nell’ultimo atto della competizione, Mastrullo si è imposto con lo stesso punteggio di 15-12 su Daniele Franciosa del CUS Roma, centrando così la vittoria del tricolore. Sul terzo gradino del podio, insieme a Veccia Scavalli, anche Mattia Rea del CUS Napoli.

Per il talento pugliese, cresciuto nel Circolo Schermistico Dauno e in seguito tesserato per la Virtus Bologna prima di entrare a far parte del Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza, si tratta del secondo titolo universitario consecutivo, dopo quello conquistato lo scorso anno a Campobasso.

Il palmarès di Marco Mastrullo vanta già importanti successi, tra cui il titolo di campione europeo Under 20 a Tallinn nel 2023, il doppio secondo posto ai campionati italiani Under 23 di Vercelli nel 2023 e di Salsomaggiore nel marzo 2024, oltre all’oro a squadre agli Europei Under 23 di Antalya nel 2024.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author