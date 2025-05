Pallamano, finale scudetto: Conversano vince gara-1

Conversano sbanca Merano 28-33 e si prende il match point scudetto: sabato al Pala San Giacomo può arrivare l’ottavo tricolore. Gara quasi perfetta per i pugliesi, solidi in difesa e brillanti in attacco. Partenza sprint con Radovcic e Midtun protagonisti, massimo vantaggio sul 6-15. Merano prova a rientrare ma la squadra di Tarafino resiste e chiude con autorità. Gara-2 programma tra sette giorni in terra pugliese.

