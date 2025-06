M5S Taranto: “Decisione sul ballottaggio dopo l’assemblea pubblica”

Turco e Donno escludono alleanze affidandosi al voto della base: “Staremo all’opposizione”

Il Movimento 5 Stelle ribadisce la propria scelta di non aderire ad alcuna coalizione di governo nel nuovo consiglio comunale di Taranto e conferma che il proprio ruolo sarà quello di opposizione, mantenendo un’attenta vigilanza sull’operato della futura amministrazione.

“Porteremo avanti le nostre proposte per la giustizia sociale, ambientale ed economica, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione che ci contraddistinguono”, si legge nella nota diffusa dal senatore Mario Turco, vicepresidente nazionale M5S, e dal deputato Leonardo Donno, coordinatore regionale del Movimento in Puglia.

In merito agli orientamenti in vista del ballottaggio, il Movimento 5 Stelle precisa che la decisione definitiva sarà assunta nel corso di un’assemblea pubblica convocata per le 20.00 di martedì 3 giugno ai Giardini Virgilio, aperta a cittadini e iscritti.

“Sarà un momento di confronto libero, senza imposizioni dall’alto, in cui la comunità potrà esprimersi democraticamente”, spiegano Turco e Donno sottolineando l’importanza della partecipazione diretta e dell’autonomia dei territori nelle scelte politiche.

Il Movimento 5 Stelle ribadisce inoltre l’impegno a contrastare l’eventualità di una vittoria del centrodestra e attende una risposta chiara da parte del candidato sindaco di centrosinistra Piero Bitetti su alcuni temi già sottoposti alla sua attenzione e su cui, al momento, non è stata ancora fornita una posizione ufficiale.

