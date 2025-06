Futsal A2/M Élite, New Taranto-Pescara: semifinale playoff primo atto

La New Taranto Calcio a 5 è pronta per una nuova sfida nella corsa verso la Serie A. Dopo aver superato il Città di Melilli nel turno precedente, i rossoblù di Fabrizio Tomassini affronteranno ora l’Academy Futsal Pescara nella semifinale playoff del campionato di Serie A2 Élite.

Il primo atto della doppia sfida si disputerà domani, sabato 31 maggio, alle ore 16 al PalaMazzola di Taranto, con ingresso gratuito per il pubblico. Giocare in casa la gara d’andata, grazie al terzo posto ottenuto nella regular season, non offre vantaggi regolamentari ma potrebbe rappresentare un prezioso fattore motivazionale in vista del ritorno previsto il 7 giugno al PalaRigopiano di Pescara.

Per accedere alla finale promozione, la New Taranto dovrà conquistare almeno una vittoria nei due incontri, considerato il miglior piazzamento in classifica degli abruzzesi. La formazione ionica si presenta all’appuntamento determinata e concentrata, consapevole dell’importanza della posta in palio.

I precedenti stagionali tra le due squadre hanno mostrato grande equilibrio: all’andata il Pescara si impose di misura 4-3 al PalaMazzola, mentre nella gara di ritorno il confronto terminò 2-2 sul parquet abruzzese.

Il calore del pubblico sarà, ancora una volta, un elemento fondamentale. Lo sottolinea il laterale rossoblù Lorenzo Giannace, che invita i tifosi a sostenere la squadra: “Affrontiamo una delle migliori squadre del campionato, servirà grande attenzione. Il sostegno dei nostri tifosi è stato determinante durante tutta la stagione, spero che il PalaMazzola sia ancora una bolgia come nell’ultima partita.”

Per Giannace, la semifinale rappresenta il momento chiave della stagione: “Sono partite decisive. Ogni errore può costare caro, serviranno pazienza e lucidità per gestire al meglio gli 80 minuti complessivi. Siamo pronti a dare tutto per raggiungere il nostro obiettivo, la promozione in Serie A.”

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Stefanio Lavanna di Pesaro e Michele Romeo di Roma 2, con Davide Gammaro di Rossano designato come cronometrista. Prevista anche la diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author