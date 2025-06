Estate di sfide internazionali per il Circolo della Vela di Bari

Il Circolo della Vela Bari inaugura un’estate ricca di appuntamenti nazionali e internazionali che vedranno i suoi giovani atleti impegnati su numerosi campi di regata in giro per l’Europa. Un risultato che premia il lavoro svolto dallo staff tecnico e la dedizione quotidiana di tutti i ragazzi coinvolti.

In questi giorni Nicola Di Pilla è in gara a Çeşme, in Turchia, dove partecipa al Campionato Europeo Optimist, uno degli eventi più importanti per la vela giovanile internazionale. Parallelamente, cresce l’attesa per il Campionato Europeo ILCA 4 che si svolgerà a Puck, in Polonia, dal 18 al 25 giugno. In vista di questo appuntamento, la Federazione Italiana Vela ha convocato Francesco Stabile al raduno preparatorio di Arco. L’atleta del Circolo barese si presenta all’Europeo forte del secondo posto nella classifica nazionale Under 16 e del 14° posto assoluto su 203 atleti.

A rappresentare i colori biancorossi in Polonia ci saranno anche Martina Volpicella, ufficialmente qualificata per l’Europeo, e – grazie ai posti supplementari disponibili – Alice Mirizzi Stanghellini Perilli, oltre ai fratelli Luigi ed Enrico Giaquinto, anch’essi pronti a misurarsi con i migliori velisti del continente.

Il Circolo sarà protagonista anche nel Campionato Europeo Open 29er in programma a Riva del Garda, con la squadra in fase di definizione. Intanto, la formazione Waszp composta da Francesco Carrieri, Davide Balenzano e Giuseppe Chiantera si prepara a vivere un calendario di trasferte che culminerà con la partecipazione ai Waszp Games, il Mondiale di classe in programma a Weymouth, in Inghilterra, dal 19 al 25 luglio. Prima dell’appuntamento iridato, i giovani biancorossi prenderanno parte all’Italia Cup di Dongo e alla Foiling Week di Malcesine, valida come seconda tappa dell’Euro Cup.

Il successo di questi atleti è frutto di un lavoro coordinato e meticoloso portato avanti dallo staff tecnico del Circolo: Beppe Palumbo segue la classe Optimist, Riccardo Sangiuliano l’ILCA, Luca Bergamasco i Waszp e Giordano Bracciolini la 29er.

Accanto ai grandi impegni agonistici, il Circolo della Vela Bari guarda anche ai futuri campioni. Dal prossimo 9 giugno prenderanno il via i corsi estivi di vela, riservati a bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni. Otto settimane di attività, con istruttori federali qualificati, che permetteranno ai giovani partecipanti di avvicinarsi al mondo della vela in modo divertente e formativo. I corsi si svolgeranno dal lunedì al venerdì in due fasce orarie, 8.30-13.00 e 8.30-16.00, e proseguiranno fino al 1° agosto.

Per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo sport, domani, sabato 31 maggio, il Circolo ospiterà il Vela Day. Dalle 10 alle 15, presso la sede del Teatro Margherita, bambini, ragazzi e adulti potranno salire a bordo, provare a timonare e vivere l’emozione della vela, senza necessità di esperienza o attrezzatura, ma solo con abbigliamento comodo e spirito di avventura.

Il Circolo della Vela Bari conferma così il proprio ruolo di riferimento nel panorama della vela giovanile, portando il nome della città in Europa e formando nuove generazioni di sportivi.

