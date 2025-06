Canosa, Lanotte: “Sofferenza e carattere, non abbiamo mai mollato”

Il tecnico: “È stata una partita tosta, ci vorrà un po’ per riprendersi”

Al termine della sfida con la Battipagliese, conclusa con una sconfitta per 4-2 ma comunque sufficiente per staccare il pass per la finale dei playoff nazionali di Serie D grazie al 3-0 dell’andata, l’allenatore del Canosa, Vincenzo Lanotte, ha commentato la prestazione dei suoi.

“Ancora adesso devo riprendermi, perché è stata davvero una partita molto tosta”, ha esordito Lanotte. “Sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà, e così è stato. Però siamo stati bravi a non mollare fino alla fine e alla fine siamo stati premiati”.

Riguardo al gol iniziale subito dopo appena 3 minuti, che ha subito messo la partita in salita, il tecnico ha spiegato: “In partite come queste la superiorità numerica conta relativamente. Quello che fa la differenza sono gli stimoli. Loro sono partiti meglio di noi, hanno trovato il gol subito e hanno preso coraggio, rendendo tutto più complicato per noi”.

Interpellato infine sul fatto che anche stavolta il gol decisivo sia arrivato nei minuti finali, come già accaduto nella recente sfida di Galatina, Lanotte ha sorriso: “Scherzando, durante la partita ho detto al nostro fisioterapista: ‘Stai tranquillo, segniamo all’ultimo minuto’, perché siamo così. Siamo davvero una banda che ama vincere soffrendo”.

Il Canosa ora si prepara per l’ultimo atto della stagione, con la finale playoff che lo vedrà opposto al Gela.

Di seguito, le interviste realizzate dall’inviato Antonio Specchio:

