Serie B, la Cremonese supera lo Spezia e torna in A (gol e highlights)

Dopo due anni di assenza, la Cremonese conquista la promozione in Serie A superando lo Spezia nella finale playoff di Serie B. Decisivo il successo per 3-2 ottenuto in trasferta allo stadio Picco, che ha permesso ai grigiorossi di ribaltare lo 0-0 dell’andata allo Zini.

La squadra allenata da Giovanni Stroppa ha messo subito in discesa la partita, portandosi avanti di tre reti grazie alla doppietta di De Luca e alla marcatura di Collocolo. Lo Spezia ha provato a riaprire la gara nella parte finale con i gol di Pio Esposito e Vingali, quest’ultimo poi espulso, ma non è riuscito a completare la rimonta.

Con questo risultato la Cremonese completa il quadro delle neopromosse, aggiungendosi a Sassuolo e Pisa, già salite in Serie A al termine della stagione regolare.

SPEZIA-CREMONESE 2-3: GOL E HIGHLIGHTS

