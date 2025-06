Maggio intenso per l’Atletica Conversano tra gare ed eventi speciali

Il mese di maggio si chiude con un bilancio ricco di attività e soddisfazioni per l’Atletica Conversano. I podisti gialloneri sono stati impegnati in numerose manifestazioni che li hanno visti protagonisti in varie località, a partire dalle gare di Modugno, Adelfia e Cisternino, per poi proseguire a Gioia del Colle, Chiaramonte e Bari.

In occasione della Corri con Gioia, svoltasi domenica 11 maggio, il team ha schierato una nutrita delegazione composta da Losseny Bamba, Soungalo Dagnogo, Mario Daniele, Vito De Nigris, Rino Lorusso, Giovanni Manco, Teresa Satalino, Modesto Scagliusi, Cosimo Sperti e Donato Vannella. La gara ha coinciso anche con il debutto ufficiale della nuova divisa sociale giallonera. Da segnalare le ottime prestazioni individuali di Soungalo Dagnogo, secondo nella categoria AJPM, Giovanni Manco, secondo nella SM70, e Mario Daniele, quarto nella SM75.

Nel fine settimana successivo, Rino Lorusso e Cosimo Sperti hanno preso parte al Trofeo Correre Pollino, giunto alla sua diciannovesima edizione, che si è svolto tra i suggestivi scenari della Basilicata. Anche in questa occasione non sono mancati i risultati rilevanti, con Sperti che ha conquistato la vittoria nella categoria SM75.

Sempre in questo mese denso di appuntamenti, Giovanni Manco ha partecipato alla Med Marathon di Bari, riuscendo a concludere la prova con un prestigioso secondo posto nella sua categoria SM70.

Il mese di maggio, però, non ha visto solo attività agonistica. L’Atletica Conversano ha infatti promosso e preso parte anche a iniziative di carattere sociale e formativo. Il 9 maggio, nella Sala Consiliare, si è svolto il convegno “Benessere Consapevole”, occasione di confronto sui temi del benessere fisico e psicologico.

Il club ha inoltre collaborato al progetto educativo “A passo sicuro”, dedicato alla sensibilizzazione dei più piccoli sui temi della sicurezza stradale, della mobilità sostenibile e dell’importanza dell’attività fisica.

Infine, è stato ufficializzato l’avvio di un nuovo progetto che amplia ulteriormente l’attività societaria: grazie alla sinergia con l’Airon Conversano, è nata la nuova realtà Airon Atletica Conversano Triathlon, affiliata alla Federazione Italiana Triathlon (FITRI), che segna così l’ingresso del club nel mondo del triathlon, aprendo nuovi scenari sportivi per il futuro.

