Motori: Casarano Rally Team brilla all’Event Show di Ugento

Un’edizione memorabile quella dell’Event Show, giunto alla sua quinta edizione, disputato sulla pista salentina di Ugento. Il Casarano Rally Team ha portato in gara ben 19 equipaggi, conquistando numerosi successi e podi, oltre a sfiorare il trionfo assoluto.

Protagonisti assoluti della competizione i fratelli Matteo e Sara Carra, al volante di una Skoda Fabia, che hanno concluso al secondo posto dopo una gara condotta ai vertici. Dopo aver momentaneamente occupato la prima posizione durante la penultima prova, hanno chiuso a soli 6 secondi dal vincitore. “È stata una gara bellissima, nonostante le difficili condizioni. Correndo poco, per me è già un successo. Sara è stata perfetta, ci siamo divertiti tanto,” ha dichiarato Matteo Carra.

Terzo gradino del podio per Fernando e Giulia Primiceri, anch’essi su Skoda Fabia, protagonisti di una prestazione costante e di grande valore.

In Top Ten anche Massimo e Andrea De Rosa, settimi e vincitori della classe Rally con la loro Peugeot 208 GT Line, Paolo Garzia e Marco De Mitri, ottavi e primi in N3 su Renault Clio, e Luca De Marco con Lorenzo Mezzina, decimi e vincitori della classe Rally 5 su Renault Clio RS Line. De Marco si è inoltre imposto tra gli Under. Nicoló Pezzuto ha trionfato nella speciale classifica VST classe 600 riservata ai Kart Cross.

Tra gli “assoli” di classe, spiccano le vittorie di Giacomo e Irene Memmi (Mitsubishi Lancer Evo 4, classe R4), Daniele Ferilli e Lara Marzo (Citroen Saxo, classe A6), Giuseppe Vergaro e Gaetano Manco (Peugeot 106, classe N2) e Antonio Branca con Fabio Greco (Peugeot 106, Racing Start 1.4 Plus).

Numerosi anche i piazzamenti di rilievo: in classe Rally 4, oltre alla vittoria dei De Rosa, terzo posto per Paolo De Marco e Paolo Garofalo, e quarto per Fernando De Rosa e Antonio Anastasia, tutti su Peugeot 208 GT Line. Danilo Memmi e Gianmarco Manco hanno conquistato il terzo posto in Rally 4 R2B, mentre Federico Calò e Riccardo Pisacane si sono piazzati quinti con la Peugeot 208 VTI.

In classe Rally 5, Antonio Palma con Aurora Rosafio si sono classificati secondi, seguiti da Alessandro Laganà e Maurizio Messina, quarti, entrambi su Renault Clio RS Line. Nella Racing Start 1600, quarti Luca Sarcinella e Bryan Romano su Citroen Saxo, noni Pierpaolo Calò e Antonio Tundo su Peugeot 106. Purtroppo, Emanuele Sarcinella e Cristian Costantino non hanno terminato la gara a causa di un ritiro con la loro Peugeot 106 Kit.

Un’edizione che ha esaltato la qualità del Casarano Rally Team, confermandolo tra i protagonisti assoluti del motorsport salentino.

