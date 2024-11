Syn: il nuovo vino che unisce Marche, Abruzzo e Puglia

Nasce Syn, il progetto vitivinicolo di Marco Mascellani, enologo di fama e consulente per diverse cantine italiane. Questo vino, frutto di una sinergia tra territori, idee e persone, celebra l’unione delle tre regioni adriatiche in un’unica bottiglia.

Per la sua prima annata, Syn 01, Mascellani ha selezionato tre varietà di uve a bacca bianca provenienti da Marche, Abruzzo e Puglia. Le uve, accomunate da un profilo aromatico mediterraneo e una spiccata acidità, sono state raccolte contemporaneamente e vinificate in Puglia, contribuendo in parti uguali all’assemblaggio. Il vino è affinato in acciaio e legno, con l’obiettivo di offrire un’esperienza piacevole sin da subito, mantenendo però il potenziale per l’invecchiamento.

Syn è più di un vino: è uno spazio di connessione e un omaggio ai legami costruiti da Mascellani in oltre dieci anni di esperienza, collaborando con cantine prestigiose come Leone de Castris e numerose altre dal Salento alla Toscana.

Prodotto in tiratura limitata, con sole 915 bottiglie per la vendemmia 2023, Syn si distingue anche per il suo impegno verso la sostenibilità. È imbottigliato in vetro riciclato al 100%, chiuso con un tappo tecnico a impatto ambientale negativo e compensa le emissioni di CO2 grazie alla “foresta Syn” in collaborazione con Treedom.

Syn sarà disponibile da dicembre, sia sul sito ufficiale che in alcune enoteche selezionate in tutta Italia. Un progetto destinato a crescere: ogni anno, Syn esplorerà nuovi territori, unendo vitigni e tradizioni nel segno della qualità e dell’innovazione.

