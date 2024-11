Premiati i Grandi Mieli di Puglia 2024

CELLINO SAN MARCO – Appuntamento a Cellino San Marco, nel Brindisino, per la premiazione del concorso “I Grandi Mieli di Puglia 2024”, specifica sezione regionale giunta alla sesta edizione, dedicata ai mieli prodotti in Puglia del Concorso Nazionale Tre gocce d’oro, organizzato da oramai più di 30 anni dall’Osservatorio Nazionale Miele. Ad aprire l’appuntamento il convegno dedicato al “Miele. Produzione e mercato nel panorama nazionale” durante il quale si sono confrontati numerosi esperti del settore. E poi ancora il mercatino degli apicoltori pugliesi, l’Honey Bar e lo Show Cooking a cura dell’Associazione Cuochi Brindisini. Nella nostra regione si producono varie tipologie di miele fra i quali si evidenziano, per quantità, l’agrumi e il coriandolo, contornati da tante altre varietà, dal millefiori primaverile ai rari mieli di fiordaliso giallo e rosmarino, al miele di ciliegio, timo, di macchia mediterranea, di trifoglio, millefiori estivi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author