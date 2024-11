Canosa celebra Lino Banfi: luminarie natalizie in suo onore

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, l’amministrazione comunale di Canosa di Puglia ha voluto nuovamente rendere omaggio a Pasquale Zagaria, in arte Lino Banfi. L’attore, simbolo della città, da decenni promuove con orgoglio il nome di Canosa in tutta Italia, valorizzandone l’identità culturale e storica.

Dopo l’intitolazione del foyer del Teatro Comunale “Raffaele Lembo” lo scorso luglio, in occasione dei suoi 88 anni celebrati insieme alla cittadinanza, questa mattina sono state installate delle luminarie natalizie speciali. In via Piave, davanti al Teatro “Lembo”, e in Corso San Sabino nel tratto aperto al traffico, brillano frasi iconiche, titoli di film e battute celebri che hanno segnato la carriera di Lino Banfi.

Tra le opere più amate dall’attore, spiccano pellicole che hanno fatto la storia del cinema comico italiano come “Vieni avanti cretino”, “L’allenatore nel pallone”, “Al bar dello sport”, “Fracchia e la belva umana”, “Cornetti alla crema”, “Il Commissario Lo Gatto” e “Scuola di ladri”. Non mancano riferimenti alla celebre serie televisiva “Un medico in famiglia”, dove Banfi ha dato vita al mitico Nonno Libero, conquistando il cuore di milioni di italiani.

Questa installazione luminosa permette a intere generazioni, cresciute con i film e i personaggi di Lino Banfi, di rivivere momenti indimenticabili che fanno parte del patrimonio culturale e della memoria collettiva italiana. Un gesto che sottolinea, ancora una volta, il legame indissolubile tra Canosa e il suo “Nonno d’Italia”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author