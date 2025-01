Surbo, opposizione chiede consiglio monotematico su impianto biomasse

I consiglieri comunali di minoranza del Comune di Surbo (Lecce), Paladini, Dantini, Marocci e Gentile, hanno ufficialmente richiesto la convocazione di un consiglio comunale monotematico per fare chiarezza sulle criticità emerse durante un sopralluogo dell’ARPA Puglia, effettuato il 26 settembre scorso nell’impianto a biomasse in località Mazzarella.

“L’obiettivo è comprendere se le problematiche riscontrate siano state risolte e se l’impianto possa continuare a operare in sicurezza – spiegano i consiglieri -. La salute pubblica non ha colore politico ed è fondamentale che ci sia una partecipazione ampia, coinvolgendo non solo i cittadini di Surbo, ma anche quelli dei comuni limitrofi”.

L’opposizione esprime soddisfazione per il respingimento del progetto del nuovo impianto di biometano previsto in località Cafor, vicenda sulla quale aveva già manifestato preoccupazione. A margine della questione, i consiglieri prendono le distanze dalle polemiche tra il sindaco di Surbo, Nitrio, e l’assessore del Comune di Lecce, Scorrano. “Non siamo interessati a dispute politiche. Sarebbe stato sufficiente riconoscere che il Comune di Lecce ha respinto il progetto e che tutti abbiamo lavorato per questo risultato”.

