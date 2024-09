Roma – Maria De Giovanni presenta in Senato due libri. Sulle orme della sclerosi multipla e sulle orme della sclerosi multipla la rinascita. La scrittrice e Presidente dell’associazione Sunrise Onlus ha voluto accendere un faro sulla malattia. Una malattia che non definisce l’identità di chi ne soffre, ma attraverso la resilienza e il supporto della comunità, è possibile continuare a vivere una vita piena di significato.

Un libro autobiografico in cui racconta la sua battaglia quotidiana contro questa malattia neurodegenerativa. Ma c’e di piu. Il progetto socio sanitario “il mare di tutti fisioterapia a Mare” promosso da Maria De Giovanni, che ha come missione quella di sostenere le persone affette da sclerosi multipla e le loro famiglie per rafforzare il tessuto sociale e migliorare la qualità della vita delle persone con malattie croniche ma che necessita dell’aiuto dello Stato

