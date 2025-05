Habemus papam, Leone XIV

Roma – Sono le 18.08 quando dal comignolo sopra la cappella Sistina, li dove sono chiusi in conclave i 133 cardinali esce la fumata bianca.

L’ovazione della folla. Le lacrime e la gioia in piazza San Pietro. Oltre 80 mila i fedeli in attesa di scoprire il nome del Pontefice. Poi, l’annuncio del protodiacono Dominique Mamberti: habemus papam.

Robert Francis Prevost

è il 267esimo papa della storia. Leone XIV esimo e’ il nome scelto dal pontefice di origine americana. A lui, il compito di guidare la chiesa cattolica

