LECCE – Stefania e Michele, sono due giovani che da oltre un anno hanno deciso di diventati volontari a casa comune per essere vicini alle persone senza fissa dimora e che vivono in povertà, ogni giorno il loro non è solo un supporto pratico, ma soprattutto morale, si mettono a servizio della comunità regalando momenti di gioia o una parola di conforto alle persone in difficoltà, dalle quali allo stesso tempo ricevono molto.